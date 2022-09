Milano, il razzismo sul tram contro l’influencer adottata di origine indiana: «Sei nera, torna al tuo paese» (Di sabato 17 settembre 2022) «torna al tuo paese, cosa fate qui». Un insulto fin troppo comune rivolto da una signora all’influencer Elizabeth Algo, 41enne di origini indiane che da piccola è stata adottata, e per questo di cittadinanza italiana. Assieme a lei, tre giorni fa sul tram 14 di Milano, intorno alle 14.30, i suoi due figli, di 8 e 10 anni, che avrebbero come unica colpa quella di aver messo i loro monopattini in un punto «in cui non davano fastidio a nessuno», racconta Algo nl suo sfogo all’edizione meneghina de la Repubblica. «Deve far spostare i monopattini, qui non si passa» le avrebbe detto la signora in tono brusco per poi fare riferimento alle origini della donna tra «i lacrimoni» dei figli. Algo si è sentita ferita. «Ho tirato fuori la carta d’identità e le ho fatto vedere che sono italiana ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) «al tuo, cosa fate qui». Un insulto fin troppo comune rivolto da una signora alElizabeth Algo, 41enne di origini indiane che da piccola è stata, e per questo di cittadinanza italiana. Assieme a lei, tre giorni fa sul14 di, intorno alle 14.30, i suoi due figli, di 8 e 10 anni, che avrebbero come unica colpa quella di aver messo i loro monopattini in un punto «in cui non davano fastidio a nessuno», racconta Algo nl suo sfogo all’edizione meneghina de la Repubblica. «Deve far spostare i monopattini, qui non si passa» le avrebbe detto la signora in tono brusco per poi fare riferimento alle origini della donna tra «i lacrimoni» dei figli. Algo si è sentita ferita. «Ho tirato fuori la carta d’identità e le ho fatto vedere che sono italiana ...

