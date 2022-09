Milan-Napoli senza Spalletti, ecco dove vedrà la gara l’allenatore azzurro (Di sabato 17 settembre 2022) Milan-Napoli senza Luciano Spalletti, il tecnico azzurro è squalificato e non potrà sedere in panchina, al suo poso Domenichini. l’allenatore è stato espulso in Napoli-Spezia, dopo la rete di Raspadori. Ovviamente seguirà la squadra a Milano, in una sfida già importantissima per le zone alte della classifica. Falcao: “Mancini atteggiamento fastidioso: convoca Zerbin e non Zaniolo” Spalletti squalificato in Milan-Napoli Corriere dello Sport dà un’anticipazione della formazione che Spalletti ha intenzione di schierare con il Milan e scrive: “Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim eMario Rui; filastrocca di centrocampo Anguissa-Lobotka-Zielinski; e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022)Luciano, il tecnicoè squalificato e non potrà sedere in panchina, al suo poso Domenichini.è stato espulso in-Spezia, dopo la rete di Raspadori. Ovviamente seguirà la squadra ao, in una sfida già importantissima per le zone alte della classifica. Falcao: “Mancini atteggiamento fastidioso: convoca Zerbin e non Zaniolo”squalificato inCorriere dello Sport dà un’anticipazione della formazione cheha intenzione di schierare con ile scrive: “Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim eMario Rui; filastrocca di centrocampo Anguissa-Lobotka-Zielinski; e ...

AntoVitiello : A #SanSiro si veleggia verso un nuovo tutto esaurito per la sfida al vertice tra #Milan e #Napoli: sono già 67mila… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve-#Allegri. Ora basta! ??#Pobega firma la festa #Milan ??#Napoli show pure i… - gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - milanmagazine_ : CDS - Milan-Napoli, Raspadori in vantaggio su Simeone, Hirving Lozano sarà il jolly a gara in corso - GiVirgili : ???????? Vendo biglietto per Milan Napoli da mio abbonamento. 2º rosso centrale, il prezzo sarebbe 119€, lo vendo… -