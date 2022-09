Milan-Napoli | i convocati di Spalletti | c’è Lozano

(Di sabato 17 settembre 2022) Osimhen fuori, c’è. Lucianoha convocato 23 giocatori per il big match tra, in programma domenica sera a San Siro. Ancora indisponibili Osimhen e Demme ma si registra il rientro di, assente in Europa contro i Rangers. L’attaccante dovrebbe però partire dalla panchina, lasciando spazio dal 1? a Politano. IPortieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Minjae Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigaard, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombélé, Zerbin, Zielinski. Attaccanti: Kvaratskhelia,, Politano, Raspadori, Simeone. SportFace.

GiampaoloCLASSIFICA SERIE A:, Atalanta e14 punti; Udinese e Roma 13; Inter 12; Lazio 11; Torino e Juventus 10; Salernitana* e Empoli 7*; Fiorentina, Bologna*, Sassuolo e Lecce* 6; ...L'allenatore delSpalletti ha diramato la lista dei convocati in vista delLuciano Spalletti, allenatore del, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro il. Torna Lozano, ancora out Osimhen e Demme. MARFELLA Davide MERET Alex ...Domani sera ci sarà il big match tra Milan e Napoli. Due ballottaggi sulla trequarti per i rossoneri. In pole Saelemaekers a sinistra per sostituire lo squalificato Leao, ma occhio all’opzione Krunic ...Quali squadre hanno fin qui mostrato il gioco migliore Facile: Napoli, Milan, Udinese. E adesso, scova l’intruso. Indizio: indossa il bianconero “sbagliato”, inatteso. L’Udinese vince da 4 partite e ...