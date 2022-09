Michele Merlo, i risultati della perizia: “Medico imprudente, poteva essere salvato” (Di sabato 17 settembre 2022) A poco più di un anno dalla scomparsa, avvenuta il 6 giugno 2021, è stata depositata la super perizia affidata al Medico legale Antonello Cirnelli e l’oncologo Valter Bortolussi volta ad accertare le cause della morte di Michele Merlo, il cantante che si è spento a causa di una leucemia fulminante. Domenico Merlo, il padre del cantante, ha chiesto a più riprese di voler conoscere la verità, convinto che qualcosa si sarebbe potuto fare per salvare il ragazzo se non ci fosse stato un errore da parte di chi lo aveva in cura. “Ho perso il mio unico figlio, non riesco a superarlo – aveva detto recentemente l’uomo a Il Resto del Carlino -. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Il mio cuore è spezzato e niente mi ridarà ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 17 settembre 2022) A poco più di un anno dalla scomparsa, avvenuta il 6 giugno 2021, è stata depositata la superaffidata allegale Antonello Cirnelli e l’oncologo Valter Bortolussi volta ad accertare le causemorte di, il cantante che si è spento a causa di una leucemia fulminante. Domenico, il padre del cantante, ha chiesto a più riprese di voler conoscere la verità, convinto che qualcosa si sarebbe potuto fare per salvare il ragazzo se non ci fosse stato un errore da parte di chi lo aveva in cura. “Ho perso il mio unico figlio, non riesco a superarlo – aveva detto recentemente l’uomo a Il Resto del Carlino -. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Il mio cuore è spezzato e niente mi ridarà ...

