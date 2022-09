“Mi ha toccato le parti intime”: accusa di molestie sessuali travolge presidente di Azione (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – A una settimana dal voto, un grave scandalo ha travolto Azione, la creatura di Carlo Calenda. E non riguarda un militante qualunque, bensì il presidente in persona del partito: l’ex piddino Matteo Richetti. L’accusa è di quelle pesanti: molestie sessuali. La bomba è scoppiata sulla scia di un’inchiesta di Fanpage, che riportava la testimonianza di una donna, rimasta anonima, che denuncia un senatore della Repubblica (poi identificato in Richetti) di averla molestata sessualmente. L’inchiesta è anche corredata di varie prove, tra cui gli sms che il senatore le avrebbe inviato. L’accusa di molestie sessuali Stando alla ricostruzione di Fanpage, la donna, desiderosa di lavorare in politica, nel novembre del 2021 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set – A una settimana dal voto, un grave scandalo ha travolto, la creatura di Carlo Calenda. E non riguarda un militante qualunque, bensì ilin persona delto: l’ex piddino Matteo Richetti. L’è di quelle pesanti:. La bomba è scoppiata sulla scia di un’inchiesta di Fanpage, che riportava la testimonianza di una donna, rimasta anonima, che denuncia un senatore della Repubblica (poi identificato in Richetti) di averla molestata sessualmente. L’inchiesta è anche corredata di varie prove, tra cui gli sms che il senatore le avrebbe inviato. L’diStando alla ricostruzione di Fanpage, la donna, desiderosa di lavorare in politica, nel novembre del 2021 ...

