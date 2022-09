Meteo: nel weekend irrompe l’Autunno, arriva la burrasca fredda con temporali e vento (Di sabato 17 settembre 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un fronte freddo di origine scandinava sta per raggiungere le Alpi e si riverserà nel corso di oggi, venerdì, sul Triveneto per scorrere sabato verso sud. Coinvolgerà nuovamente le regioni centrali, sabato, soprattutto il versante adriatico con fenomeni di instabilità anche marcata. Non interesserà invece il Nordovest, dove il tempo rimarrà più soleggiato, ma si avvertirà l’effetto dell’aria più fresca in circolazione con un calo delle temperature. Sul finire della settimana il fronte scandinavo si allontanerà verso i Balcani e le condizioni atmosferiche miglioreranno su tutto lo Stivale, anche se le temperature subiranno una netta diminuzione fin sulle regioni meridionali, dove l’estate terminerà bruscamente. Meteo SABATO 17 SETTEMBRE. Fino al mattino ultime nevicate sull’arco alpino più orientale fin verso i 1700m ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un fronte freddo di origine scandinava sta per raggiungere le Alpi e si riverserà nel corso di oggi, venerdì, sul Triveneto per scorrere sabato verso sud. Coinvolgerà nuovamente le regioni centrali, sabato, soprattutto il versante adriatico con fenomeni di instabilità anche marcata. Non interesserà invece il Nordovest, dove il tempo rimarrà più soleggiato, ma si avvertirà l’effetto dell’aria più fresca in circolazione con un calo delle temperature. Sul finire della settimana il fronte scandinavo si allontanerà verso i Balcani e le condizioni atmosferiche miglioreranno su tutto lo Stivale, anche se le temperature subiranno una netta diminuzione fin sulle regioni meridionali, dove l’estate terminerà bruscamente.SABATO 17 SETTEMBRE. Fino al mattino ultime nevicate sull’arco alpino più orientale fin verso i 1700m ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - ilpost : Cosa non ha funzionato nel sistema di allerta meteo nelle Marche - zazoomblog : Meteo nel weekend arriva la burrasca fredda: le regioni colpite - #Meteo #weekend #arriva #burrasca - GiuseppeScapato : RT @MeteOnePB: Dal #caldo estivo al #fresco autunnale in 48 ore. drastico cambio termico nel weekend #meteo #Puglia #Basilicata https://t.c… - Carlino_Cesena : Oggi si corre nel nome del Pirata Nonostante l’allerta meteo -