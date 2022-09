Meteo, allerta e niente interventi sul territorio: cosa è andato storto nell’alluvione delle Marche (Di sabato 17 settembre 2022) Il fiume Misa ingrossato da piogge torrenziali. Il temporale a V autorigenerante e il cambiamento climatico hanno messo in ginocchio le Marche e tolto la vita a 10 persone nella serata di giovedì 15 settembre. La regione aveva dichiarato l’allerta Meteo, ma non è stato sufficiente. Qualcosa è andato storto, perché in 6-7 ore nelle Marche è caduta tanta pioggia quanta di solito ne cade in 4-5 mesi. Un errore delle previsioni non ha permesso di diramare un’allerta Meteo adeguata. I fenomeni Meteorologici estremi, infatti, sono sempre più imprevedibili a causa del riscaldamento globale. Soprattutto quest’anno, in cui la differenza di energia tra cielo e suolo è moltissima a causa dell’estate torrida. Ma ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Il fiume Misa ingrossato da piogge torrenziali. Il temporale a V autorigenerante e il cambiamento climatico hanno messo in ginocchio lee tolto la vita a 10 persone nella serata di giovedì 15 settembre. La regione aveva dichiarato l’, ma non è stato sufficiente. Qual, perché in 6-7 ore nelleè caduta tanta pioggia quanta di solito ne cade in 4-5 mesi. Un erroreprevisioni non ha permesso di diramare un’adeguata. I fenomenirologici estremi, infatti, sono sempre più imprevedibili a causa del riscaldamento globale. Soprattutto quest’anno, in cui la differenza di energia tra cielo e suolo è moltissima a causa dell’estate torrida. Ma ...

