Memorial Pantani cancellato causa maltempo

(Di sabato 17 settembre 2022) Doveva essere la giornata del, ma la corsa dedicata alla memoria del Pirata non si svolgerà. È infatti giunta la notizia della sua cancellazione complice ilche ha colpito tutta quella zona di costa adriatica. Inizialmente erano stati tolti i primi cinquantadue chilometri, ma successivamente in accordo con giuria, tutte le squadre e gli organizzatori si è deciso di non cominciare direttamente questa nuova edizione della corsa. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Pochi minuti fa è stato comunicato che ilnumero 18 non si farà. Le condizioni atmosferiche hanno avuto la meglio. La pioggia caduta in modo copioso ha infatti allagato la sede stradale dell'arrivo e ha costretto gli ...Cancellata , per gli stessi motivi, anche una gara di triathlon : ' Il mare fa veramente paura a guardarlo adesso, perché con la bora così impetuosa sarebbe stata impossibile sia la parte in bici che ...La gara, che avrebbe visto al via, tra gli altri, Vincenzo Nibali ed Egan Bernal, non si è disputata a causa dei rischi legati al maltempo.Domenico Pozzovivo ha parlato a InBici dopo la cancellazione del Memorial Pantani, decisione assunta a causa delle avverse condizioni meteo. Così il lucano: “ Sembra che ci siamo dati appuntamento con ...