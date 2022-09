Memorial Pantani 2022 oggi: orario, dove vederla in tv, percorso, favoriti, altimetria (Di sabato 17 settembre 2022) oggi, sabato 17 settembre, la 19a edizione del Memorial Marco Pantani chiude la settimana di corse in territorio italiano, nonché la settimana che proietterà il mondo delle due ruote direttamente nella rassegna iridata di Wollongong 2022. percorso 188,6 chilometri sulle strade del Pirata, con partenza da Forlì ed arrivo nella sua Cesenatico. La prima parte sarà subito piuttosto impegnativa dal punto di vista altimetrico: prima la salita di Rocca delle Caminate, praticamente subito dopo il via (7,6 chilometri al 4%), poi il San Matteo (4 km al 6,2%) per affrontare infine tre volte il Montevecchio (4,5 km al 6,9%). Ultimo scollinamento a oltre 60 dall’arrivo: da lì solamente il Muro di Longiano (un chilometro all’8,2%, sempre a 42 dall’arrivo) e poi tutta pianura nel circuito finale che porterà al ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022), sabato 17 settembre, la 19a edizione delMarcochiude la settimana di corse in territorio italiano, nonché la settimana che proietterà il mondo delle due ruote direttamente nella rassegna iridata di Wollongong188,6 chilometri sulle strade del Pirata, con partenza da Forlì ed arrivo nella sua Cesenatico. La prima parte sarà subito piuttosto impegnativa dal punto di vista altimetrico: prima la salita di Rocca delle Caminate, praticamente subito dopo il via (7,6 chilometri al 4%), poi il San Matteo (4 km al 6,2%) per affrontare infine tre volte il Montevecchio (4,5 km al 6,9%). Ultimo scollinamento a oltre 60 dall’arrivo: da lì solamente il Muro di Longiano (un chilometro all’8,2%, sempre a 42 dall’arrivo) e poi tutta pianura nel circuito finale che porterà al ...

RuoteAmatoriali : Memorial Pantani: 145 atleti al via con Bernal, Nizzolo, Viviani, Nibali, Pozzovivo, Hirschi e Martinez tra I big… - stefanozana : RT @SpazioCiclismo: Domani si corre il #MemorialPantani, qui potete trovare tutte le info sul percorso e i possibili favoriti - SpazioCiclismo : Domani si corre il #MemorialPantani, qui potete trovare tutte le info sul percorso e i possibili favoriti - labrosport : ?????? Dopo lo strepitoso debutto al Tour de France, per il ciclista elbano una bella prova in vista del Memorial Mar… - TerrinoniL : Memorial Pantani, a Cesenatico ecco Bernal e Nibali -