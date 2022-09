Meloni, il centrodestra è coeso e solido. Le ricostruzioni su inciuci con la sinistra mi fanno sorridere… (Di sabato 17 settembre 2022) Chiara, determinata, coerente: Giorgia Meloni, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci, torna a ribadire punti del fermi del programma di Fdi, solidità dei rapporti tra gli alleati della coalizione di centrodestra, e fermezza degli obiettivi politici che si prefigge e che è quotidianamente chiamata spiegare a causa di una campagna elettorale avvelenata. Un lungo momento che, anziché di dibattito e confronto, si è trasformata in un’arena da dove i protagonisti della sinistra hanno lanciato insulti e minacce. L’ultimo vergognoso caso, ma solo in ordine cronologico: l’uscita di Emiliano sul palco di un comizio del Pd, con Letta plaudente, che evocava la Puglia presidio dem definita la Stalingrado del Belpaese, da cui far “sputare sangue” agli avversari… ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Chiara, determinata, coerente: Giorgia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell’Adnkronos Gian Marco Chiocci, torna a ribadire punti del fermi del programma di Fdi, solidità dei rapporti tra gli alleati della coalizione di, e fermezza degli obiettivi politici che si prefigge e che è quotidianamente chiamata spiegare a causa di una campagna elettorale avvelenata. Un lungo momento che, anziché di dibattito e confronto, si è trasformata in un’arena da dove i protagonisti dellahanno lanciato insulti e minacce. L’ultimo vergognoso caso, ma solo in ordine cronologico: l’uscita di Emiliano sul palco di un comizio del Pd, con Letta plaudente, che evocava la Puglia presidio dem definita la Stalingrado del Belpaese, da cui far “sputare sangue” agli avversari… ...

