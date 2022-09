Meloni: «Ecco perché difendo Orban, non regaliamo alleati a Putin» (Di sabato 17 settembre 2022) «Orban ha vinto le elezioni e l'Ungheria è un sistema democratico in cui esiste lo strumento del voto». Giorgia Meloni dice così e cerca di ridimensionare e di spiegare... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 settembre 2022) «ha vinto le elezioni e l'Ungheria è un sistema democratico in cui esiste lo strumento del voto». Giorgiadice così e cerca di ridimensionare e di spiegare...

bendellavedova : Parlamento Ue approva condanna Ungheria, definita ‘minaccia sistemica’ a valori Ue. Orban minaccia democrazia… - LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - demagistris : 6 miliardi per le bollette e 22 per le armi: ecco il governo Draghi, per volontà del ministro della guerra Guerini… - CarieriF : RT @MaurizioIlBrig1: Il parlamento europeo condanna @Viktor_Orban per leggi antidemocratiche che ha fatto approvare dal parlamento ungheres… - CHELSEA11943471 : RT @MaurizioIlBrig1: Il parlamento europeo condanna @Viktor_Orban per leggi antidemocratiche che ha fatto approvare dal parlamento ungheres… -