MD, promozioni dal 19 settembre al 2 ottobre: sfoglia il nuovo volantino (Di sabato 17 settembre 2022) Il nuovo volantino MD è davvero super! Tantissime le offerte sensazioni da non perdere per la prossima settimana in tutti i reparti della rinomata catena di supermercati: banco alimentari, frutta, frigo, surgelati, ma anche prodotti per la casa e la cura del corpo. Tutto questo a prezzi fantastici, senza concorrenti. Sconti, offerte e molto altro per ogni reparto Il nuovo volantino per questa nuova settimana, ovviamente, presenta delle offerte che sono soggette a scadenza, pertanto cosa aspettate? Correte subito in MD per acquistare tutto quello di cui avete bisogno prima che terminino le offerte. Il volantino e gli sconti sono validi dal 19 settembre al 2 ottobre. Leggi anche: volantino Trony, ‘Sconto 25% per i 25 anni’: offerte dal 15 al 29 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) IlMD è davvero super! Tantissime le offerte sensazioni da non perdere per la prossima settimana in tutti i reparti della rinomata catena di supermercati: banco alimentari, frutta, frigo, surgelati, ma anche prodotti per la casa e la cura del corpo. Tutto questo a prezzi fantastici, senza concorrenti. Sconti, offerte e molto altro per ogni reparto Ilper questa nuova settimana, ovviamente, presenta delle offerte che sono soggette a scadenza, pertanto cosa aspettate? Correte subito in MD per acquistare tutto quello di cui avete bisogno prima che terminino le offerte. Ile gli sconti sono validi dal 19al 2. Leggi anche:Trony, ‘Sconto 25% per i 25 anni’: offerte dal 15 al 29 ...

CorriereCitta : MD, promozioni dal 19 settembre al 2 ottobre: sfoglia il nuovo volantino - tvsvizzera : L'obiettivo è sempre lo stesso: dimezzare entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto al 1990. Ma stavolta sen… - CostaDellaCorte : @Antonio62823729 @MarcelloChirico @Paolo_Bargiggia @juventusfc Caccia Marotta e non prende un DS vero. Promozioni i… - gponedotcom : Dal 16 al 19 settembre Wunderlich lancia la Indian Summer, una promozione caratterizzata da uno sconto del 10% su q… - CircularUnipd : RT @comunepadova: ?? In occasione della 'Settimana europea della mobilità sostenibile', a #Padova sono in programma dal 16 al 22 settembre:… -