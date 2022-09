Mattia Sorbi, il giornalista italiano ferito in Ucraina, sta rientrando in Italia (Di sabato 17 settembre 2022) Mattia Sorbi, il giornalista Italiano ferito alla fine di agosto sul fronte della guerra in Ucraina, sta tornando in Italia con un volo verso Milano. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri, ringraziando per la collaborazione la Croce Rossa Leggi su ilpost (Di sabato 17 settembre 2022), ilalla fine di agosto sul fronte della guerra in, sta tornando incon un volo verso Milano. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri, ringraziando per la collaborazione la Croce Rossa

Agenzia_Ansa : FLASH | Il giornalista italiano Mattia Sorbi, ferito in Ucraina il 31 agosto, sta rientrando in aereo a Milano con… - GiovaQuez : Il giornalista italiano Mattia Sorbi, rimasto ferito in Ucraina il 31 agosto, sta rientrando in Italia. Lo ha reso noto la Farnesina - Corriere : Rientra in Italia Mattia Sorbi, il giornalista ferito in Ucraina - Lucy_simplyLucy : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il giornalista italiano Mattia Sorbi, ferito in Ucraina il 31 agosto, sta rientrando in aereo a Milano con assist… - paolo_r_2012 : RT @Agenzia_Ansa: Mattia Sorbi torna a farsi vivo sui social. 'Cari amici - scrive su Facebook - sono felice di potervi dire che sto rientr… -