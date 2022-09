Matthaus: “Non ho mai voluto vendere la maglia di Maradona della finale di Messico 86. Ecco quanti milioni ho rifiutato” (Di sabato 17 settembre 2022) Lothar Matthaus non vende la maglia di Maradona della finale di Messico 86. L’ex calciatore ha rifiutato una valanga di milioni. Diego Maradona ha consacrato al sua leggenda nel mondiale di Messico, 86, quella competizione regalò al mondo il gol del secolo contro l’Inghilterra e la mano de Dios a simboleggiare la rivincita dell’Argentina contro i britannici. La finale di quel mondiale fu tra Agrentina e Germania, a fine partita Diego Armando Maradona scambiò la maglia con Lothar Matthaus. Non poteva sapere s che dopo qualche decennio sarebbe diventata un cimelio dal grandissimo valore economico, come racconta lo stesso ex attaccante ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 settembre 2022) Lotharnon vende ladidi86. L’ex calciatore hauna valanga di. Diegoha consacrato al sua leggenda nel mondiale di, 86, quella competizione regalò al mondo il gol del secolo contro l’Inghilterra e la mano de Dios a simboleggiare la rivincita dell’Argentina contro i britannici. Ladi quel mondiale fu tra Agrentina e Germania, a fine partita Diego Armandoscambiò lacon Lothar. Non poteva sapere s che dopo qualche decennio sarebbe diventata un cimelio dal grandissimo valore economico, come racconta lo stesso ex attaccante ...

napolipiucom : Matthaus: 'Non ho mai voluto vendere la maglia di Maradona della finale di Messico 86. Ecco quanti milioni ho rifiu… - Daniele250278 : @ale5_maggio @leleadani Non so a chi si riferisse il Divin Codino che ho amato ed ammirato... ma Sacchi non so se a… - napolista : #Matthäus: «#Maradona mi voleva al #Napoli. Mandò delle persone a #Monaco per convincermi…» Intervista al Daily Ma… - scuffetto : @G_DeLarge @perseguitatoak Matthaus gioca a bocce? Ronaldo Il fenomeno? Zanetti non è una leggenda, ricordati di ri… - darialdo79 : @CalcioFinanza Non riconosco quello vicino a Matthaus e quello vicino a Maradona. Chi sono? -