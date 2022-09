Matteo Richetti: chi è il senatore accusato di molestie? Età, moglie, figli, partito, assistente, Calenda, stalking, inchiesta FanPage, Instagram (Di sabato 17 settembre 2022) L’inchiesta di FanPage su un senatore italiano accusato di molestie, da una vittima rimasta anonima, ha finalmente un volto e un nome, si tratterebbe di Matteo Richetti: scopriamo tutto quel che c’è da sapere sul suo conto. Leggi anche: La Regina Elisabetta era una vera femminista? Storia e contraddizioni di una donna privilegiata al potere Matteo Richetti... Leggi su donnapop (Di sabato 17 settembre 2022) L’disu unitalianodi, da una vittima rimasta anonima, ha finalmente un volto e un nome, si tratterebbe di: scopriamo tutto quel che c’è da sapere sul suo conto. Leggi anche: La Regina Elisabetta era una vera femminista? Storia e contraddizioni di una donna privilegiata al potere...

CarloCalenda : 1) Richetti non è accusato perché nessuno lo ha mai denunciato. 2) viceversa la persona in questione è stata denunc… - fattoquotidiano : Matteo Richetti, l’ombra delle molestie in Senato. “Chiedeva sesso in cambio di lavoro”. Calenda: “Lui vittima di u… - ilpost : Le accuse contro Matteo Richetti - WILCHE91 : RT @mbartolotta63: ma non è che magari è proprio il nome Matteo? ?? #Salvini #Renzi #Richetti - air_mov : RT @mbartolotta63: ma non è che magari è proprio il nome Matteo? ?? #Salvini #Renzi #Richetti -