Matrimonio finito per l’ex Grande Fratello VIP, la confessione su Instagram: “È stato inevitabile” (Di sabato 17 settembre 2022) Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da tante voci su presunte rotture nel mondo dello spettacolo. Alcune si sono rivelate vere, come nel caso della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che ha fatto (e continua a fare) molto rumore, altre invece sono state prontamente smentite dai diretti interessati: basti pensare a Carmen Russo, che ha rispedito al mittente ogni indiscrezione su una presunta crisi con Enzo Paolo Turchi. Nelle scorse settimane era cominciata a circolare sul web anche una voce che voleva Stefania Orlando e suo marito, Simone Gianlorenzi, alle prese con una profonda crisi matrimoniale. Tutto era partito da un messaggio dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP, che aveva allarmato non poco i fan della coppia. “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 settembre 2022) Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da tante voci su presunte rotture nel mondo dello spettacolo. Alcune si sono rivelate vere, come nel caso della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che ha fatto (e continua a fare) molto rumore, altre invece sono state prontamente smentite dai diretti interessati: basti pensare a Carmen Russo, che ha rispedito al mittente ogni indiscrezione su una presunta crisi con Enzo Paolo Turchi. Nelle scorse settimane era cominciata a circolare sul web anche una voce che voleva Stefania Orlando e suo marito, Simone Gianlorenzi, alle prese con una profonda crisi matrimoniale. Tutto era partito da un messaggio delconcorrente delVIP, che aveva allarmato non poco i fan della coppia. “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo ...

