Martusciello dirige la Forza Italia giovane che a Berlusconi piace più del Reddito di Cittadinanza VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dice che “i giovani sono il presente, non solo il futuro”. Che “c’è chi come De Luca fa il pieno agli appuntamenti elettorali durante la settimana in orario lavorativo perché si attornia di persone che vivono di politica, e non per la politica”. Che da Napoli “arriverà il risultato migliore di tutt’per”. Ad un certo punto, poi, si è messo anche are il coro sulle note di “Azzurra libertà”. Fulvio, l’europarlamentare coordinatore regionale di, di solito, preferisce agire dietro le quinte quando ci sono occasioni elettorali, ma questa volta, con accanto Antonio Tajani e in collegamento telefonico Silvio, anche senza microfono, dimostra che la sua missione ...