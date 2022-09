Marte | Perseverance identifica “Possibili segni di vita sul pianeta”, forse stiamo sul punto di voltare pagina (Di sabato 17 settembre 2022) Il rover Perseverance, che da tempo sta scandagliando il suolo di Marte, ha identificato delle rocce che contengono delle molecole organiche. Rover Perseverance, 17/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una scoperta che potrebbe rivelarsi sensazionale in quanto, secondo gli esperti della Nasa, l’agenzia spaziale a stelle e strisce, potrebbero contenere “una possibile firma della vita“, ovvero, riconducibili “a una sostanza o a una struttura che potrebbe testimoniare l’esistenza di una vita passata sul pianeta rosso, ma che potrebbero anche essere state prodotte senza che ci fosse vita”, così come fatto sapere dai responsabili della missione in una conferenza stampa online. Le molecole in questione sono state trovate nel famoso cratere Jezero che ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Il rover, che da tempo sta scandagliando il suolo di, hato delle rocce che contengono delle molecole organiche. Rover, 17/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una scoperta che potrebbe rivelarsi sensazionale in quanto, secondo gli esperti della Nasa, l’agenzia spaziale a stelle e strisce, potrebbero contenere “una possibile firma della“, ovvero, riconducibili “a una sostanza o a una struttura che potrebbe testimoniare l’esistenza di unapassata sulrosso, ma che potrebbero anche essere state prodotte senza che ci fosse”, così come fatto sapere dai responsabili della missione in una conferenza stampa online. Le molecole in questione sono state trovate nel famoso cratere Jezero che ...

Link4Universe : NO, Perseverance NON ha trovato tracce di VITA su #Marte, ma solo di composti organici, che sapevamo GIA' che ci so… - Agenzia_Ansa : Il rover Perseverance della Nasa ha trovato sulla superficie di Marte rocce che contengono molecole organiche. Seco… - rtl1025 : ?? Il rover #Perseverance della #Nasa ha trovato sulla superficie di #Marte rocce che contengono molecole organiche… - uvamatura : RT @Link4Universe: NO, Perseverance NON ha trovato tracce di VITA su #Marte, ma solo di composti organici, che sapevamo GIA' che ci sono an… - infoitscienza : Signori, Perseverance ha raccolto materia organica su Marte -