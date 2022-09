Marco Pantani, la commissione: “Mafia? La pista resta aperta. Sulla squalifica verità non soddisfacenti, ora Procura faccia chiarezza” (Di sabato 17 settembre 2022) “Le verità consegnate non sono soddisfacenti, né per la cosiddetta squalifica, o meglio sospensione al Giro, né per le vicende che portarono alla morte del ciclista Marco Pantani“. A sottolinearlo il senatore M5s Giovanni Endrizzi, che ha coordinato il Comitato preposto tra i lavori della commissione AntiMafia, nel corso della presentazione alla stampa della relazione conclusiva della commissione stessa. Pantani fu trovato senza vita in un residence a Rimini il 14 febbraio 2004. Su quei fatti e su quelli che portarono alla sospensione al Giro d’Italia del 1999 (quando, dopo la tappa di Madonna di Campiglio, un’analisi del sangue rivelò un livello troppo alto di ematocrito, con la conseguente esclusione del ‘Pirata’ dalla gara, ndr) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) “Leconsegnate non sono, né per la cosiddetta, o meglio sospensione al Giro, né per le vicende che portarono alla morte del ciclista“. A sottolinearlo il senatore M5s Giovanni Endrizzi, che ha coordinato il Comitato preposto tra i lavori dellaAnti, nel corso della presentazione alla stampa della relazione conclusiva dellastessa.fu trovato senza vita in un residence a Rimini il 14 febbraio 2004. Su quei fatti e su quelli che portarono alla sospensione al Giro d’Italia del 1999 (quando, dopo la tappa di Madonna di Campiglio, un’analisi del sangue rivelò un livello troppo alto di ematocrito, con la conseguente esclusione del ‘Pirata’ dalla gara, ndr) ...

