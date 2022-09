Marcell Jacobs si sposa con Nicole. Non ci sarà il papà: "Mi ha bidonato" (Di sabato 17 settembre 2022) Il grande giorno è arrivato. Il giorno del matrimonio per Marcell Jacobs: l'uomo più veloce del mondo si sposa con Nicole Daza , madre di Antony e Mega (due dei tre figli del campione olimpico dei 100... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 settembre 2022) Il grande giorno è arrivato. Il giorno del matrimonio per: l'uomo più veloce del mondo siconDaza , madre di Antony e Mega (due dei tre figli del campione olimpico dei 100...

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - RZironda : RT @ilmessaggeroit: Marcell Jacobs oggi sposa la sua Nicole: «Mio padre non mi ha nemmeno chiamato». Menù, location e invitati: tutto quell… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Chi è Nicole Daza, che sposerà Jacobs: l'incontro in discoteca, i tatuaggi, la moda -