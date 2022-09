Marcell Jacobs e Nicole Daza sposi, tutti i dettagli dei loro look al matrimonio (Di sabato 17 settembre 2022) Il campione olimpico più veloce al mondo è andato all'altare e ha detto «sì, lo voglio» alla sua Nicole a Torre San Marco sul Lago di Garda. Per lui smoking e occhiali da sole da divo, per lei un abito bianco a sirena e uno strascico di quattro metri, simbolo della loro lunga storia d'amore Leggi su vanityfair (Di sabato 17 settembre 2022) Il campione olimpico più veloce al mondo è andato all'altare e ha detto «sì, lo voglio» alla suaa Torre San Marco sul Lago di Garda. Per lui smoking e occhiali da sole da divo, per lei un abito bianco a sirena e uno strascico di quattro metri, simbolo dellalunga storia d'amore

