sportli26181512 : Mancano Leao e Osimhen: perché è Pioli a perderci: Mancano Leao e Osimhen: perché è Pioli a perderci Il portoghese… - Michele20600106 : RT @baldanza_sergio: Noi siamo il #Milan! Siamo campioni d'Italia! Abbiamo un gran collettivo! Poi mancano #Leao #Origi e #Rebic e stann ab… - Gazzetta_it : Mancano Leao e Osimhen: perché è Pioli a perderci #MilanNapoli - Vantial9 : @FabRavezzani Direttore, peró alla Juve mancano Pogba, Chiesa. É come togliere Lukaku e Brozovic all'Inter oppure T… - RussianMike31 : @fLicciardi1971 @RidTheRock Non è 1 sono 3, nello stesso ruolo, mancano Leao e le sue prime 2 riserve Rebic e Origi… -

La Gazzetta dello Sport

Dopo quattro giornate, il Napoli era l'unica squadra a punteggio pieno nel campionato scorso. La striscia di vittorie consecutive si era interrotta alla nona - pari all'Olimpico con la Roma - e ...... 'peró alla JuvePogba , Chiesa. É come togliere Lukaku e Brozovic all'Inter oppure Tonali eal Milan. Poi ovviamente la Salernitana la devi battere anche con le riserve però per onestà ... Milan-Napoli senza Leao e Osimhen: sulla carta ci perde Pioli Napoli dovrebbe ricadere su Alexis Saelemaekers come alternativa allo squalificato Rafael Leao. Domani sera il Milan sfiderà il Napoli in uno scontro diretto per il vertice. Ma lo farà con una grave m ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...