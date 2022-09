“Manca l'acqua potabile”. L'alluvione nelle Marche ha devastato la regione (Di sabato 17 settembre 2022) Scarseggia l'acqua potabile, o Manca del tutto in alcune zone alluvionate delle Marche. Criticità in tal senso si registrano non solo nelle case ma anche negli ospedali e ci sono poi centri piccoli e medi ancora isolati a causa della viabilità non consentita. Il direttore della Caritas italiana, don Marco Pagniello, tornando da un sopralluogo nelle aree più colpite dal violentissimo alluvione e, all'Adnkronos, ha tracciato un bilancio delle criticità e della situazione che ha visto con i suoi occhi. «La situazione degli sfollati è in continuo divenire - osserva il direttore della Caritas -. Ci sono piccoli e medi centri non raggiungibili a causa della viabilità compromessa. L'acqua potabile scarseggia o Manca del tutto ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Scarseggia l', odel tutto in alcune zone alluvionate delle. Criticità in tal senso si registrano non solocase ma anche negli ospedali e ci sono poi centri piccoli e medi ancora isolati a causa della viabilità non consentita. Il direttore della Caritas italiana, don Marco Pagniello, tornando da un sopralluogoaree più colpite dal violentissimoe, all'Adnkronos, ha tracciato un bilancio delle criticità e della situazione che ha visto con i suoi occhi. «La situazione degli sfollati è in continuo divenire - osserva il direttore della Caritas -. Ci sono piccoli e medi centri non raggiungibili a causa della viabilità compromessa. L'scarseggia odel tutto ...

