Maltempo | vento forte in Basso Molise | stop Termoli - Tremiti

Agenzia_Ansa : Paura per i passeggeri della nave da crociera 'Viking Sea', ormeggiata al Porto Corsini a Ravenna. La nave ha rott… - SkyTG24 : Maltempo Ravenna, vento spezza l'ormeggio di una nave da crociera: recuperata dopo 4 ore - SkyTG24 : Maltempo #Piemonte, raffiche vento a 90 km/h in montagna: 70 a #Torino - algablu : RT @localteamtv: Maltempo insiste sulle Marche, fortissime raffiche di vento, pioggia, mareggiata a Fano #maltempomarche #fano #vento #loca… - infoitinterno : Maltempo Lombardia: vento forte nel Milanese, alberi caduti e tetti divelti a Rescaldina -

Ondata disu costa molisana. Ilforte sta creando problemi sul territorio e in mare. Le raffiche hanno divelto numerosi alberi caduti sulla sede stradale creando problemi e pericolo alla ......dell'una il traffico sulla Bologna - Ancora era stato sospeso per i danni provocati dal, ... La pioggia battente e ilhanno causato una ennesima interruzione anche del People Mover , la ...Forte temporale e raffiche di vento. Bloccate la Statale e la ferrovia Adriatica, problemi anche sulla superstrada Fano-Grosseto. La rabbia di Ricci contro "i curiosi del temporale: state a casa" ( le ...Rossi dello chalet La Gioconda: "In giro non c'è più nessuno, nel pomeriggio ho chiuso" L'ultimo weekend dell'estate 2022 è stato rovinato dalle raffiche di vento che hanno spazzato la costa della Riv ...