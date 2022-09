Agenzia ANSA

Sono statie raggiunti dai soccorritori i corridori del Tor des glaciers che erano bloccati nella zona del Col de Barasson a causa della tempesta di neve (fino a 40 cm caduti in alta quota) che si è ...Non si tratterebbe di persone scomparse, ma di cittadini al momento non: i telefoni ... Leggi anchee alberi killer, Toscana in ginocchio: due morti. Decine di feriti nel nord ... Maltempo: rintracciati i corridori bloccati al Tor des Glaciers Sono stati rintracciati e raggiunti dai soccorritori i corridori del Tor des glaciers che erano bloccati nella zona del Col de Barasson a causa della tempesta di neve (fino a 40 cm caduti in alta quot ...Proseguono senza sosta nel Senigalliese (Ancona), e sono continuate tutta la notte, le ricerche delle tre persone che ancora risultano disperse (Mattia, 8 anni, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di Ar ...