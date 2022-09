Maltempo, perché oggi fa improvvisamente così freddo. Prima neve sulle Dolomiti (Di sabato 17 settembre 2022) Temperature in picchiata, fiocchi bianchi sulle Alpi sino a 1.700 metri. Dopo l'alluvione nelle Marche, oggi ancora burrasca in diverse ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Temperature in picchiata, fiocchi bianchiAlpi sino a 1.700 metri. Dopo l'alluvione nelle Marche,ancora burrasca in diverse ...

gparagone : @SkyTG24 #Marche: non vorrei che tutto rimanesse congelato in una specie di bolla. Perché ricordo cosa è successo… - Elenasphoto1 : RT @ImolaOggi: 'Non eravamo preparati all'ondata di maltempo nelle Marche'. Certo. Perchè eravate impegnati ad abbaiare contro la siccità. - Nena_Nina_Schi : RT @perchetendenza: #Alluvione: Perché almeno 8 persone sono morte e 4 sono disperse a seguito dell'ondata di maltempo che nella notte si è… - FedericoCecchi7 : @Cartabellotta Prima fare manutenzione al territorio poi vediamo se il maltempo fa ancora danni e morti. La strate… - EdiCarolis : RT @donatella662: Vedendo i disastri causati dal maltempo di queste ultime 24h ti viene da pensare, ma perché quel genio di Conte ha voluto… -