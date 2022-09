Maltempo nelle Marche, proseguono le ricerche dei dispersi (Di sabato 17 settembre 2022) ANCONA (ITALPRESS) – “400 vigili del fuoco al lavoro, prosegue la ricerca dei tre dispersi dopo il nubifragio, due a Barbara e uno a Fabriano. 400 interventi fatti, conclusa l'operazione di rimozione dei tronchi sotto il ponte della ferrovia a Senigallia”. Lo dicono, su Twitter, i vigili del fuoco. (ITALPRESS). – foto Vigili del fuoco – Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) ANCONA (ITALPRESS) – “400 vigili del fuoco al lavoro, prosegue la ricerca dei tredopo il nubifragio, due a Barbara e uno a Fabriano. 400 interventi fatti, conclusa l'operazione di rimozione dei tronchi sotto il ponte della ferrovia a Senigallia”. Lo dicono, su Twitter, i vigili del fuoco. (ITALPRESS). – foto Vigili del fuoco –

TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - Adnkronos : Bomba d’acqua nelle Marche, esondato il fiume Misa: 6 morti e 3 dispersi. #maltempo #alluvione - MasterblogBo : ANCONA (ITALPRESS) – “400 vigili del fuoco al lavoro, prosegue la ricerca dei tre dispersi dopo il nubifragio, due… - Italpress : Maltempo nelle Marche, proseguono le ricerche dei dispersi -