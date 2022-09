Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua nelle Marche, sei morti e tre dispersi. Soccorritori al lavoro per tutta la notte, le ricerche non ha… - AnsaMarche : Maltempo: Curcio firma ordinanza, Acquaroli commissario. Arriva contributo autonoma sistemazione a sfollati - iconanews : Maltempo: Curcio firma ordinanza, Acquaroli commissario - Dome689 : RT @TgLa7: #Maltempo: il capo della #ProtezioneCivile Fabrizio #Curcio firma ordinanza, il presidente della Regione #Marche @AcquaroliF co… - TgLa7 : #Maltempo: il capo della #ProtezioneCivile Fabrizio #Curcio firma ordinanza, il presidente della Regione #Marche… -

"Abbiamo centinaia di uomini e donne del volontariato di protezione civile e delle strutture operative al lavoro sul territorio - ha detto- ma in momenti difficili come questi è importante ...nelle Marche: tutti gli aggiornamenti Che cosa è successo nella notte - Cantiano non ...che normalmente piove in queste zone in un anno" dice il capo della Protezione Civile FabrizioIl capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interess ...ANCONA (ITALPRESS) – Sale ad undici il numero delle vittime per l’alluvione che ha investito le Marche. I vigili del fuoco. infatti, hanno recuperato il corpo di un uomo a Serra de Conti, in provincia ...