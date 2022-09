Maltempo, Campania: l’allerta meteo passa da arancione a gialla (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È attualmente in atto sulla Campania una allerta meteo per piogge e temporali che per molte zone (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento) è di livello arancione e sulle restanti aree Giallo. La perturbazione meteorologica che attualmente insiste sulla regione tenderà a scemare dalla serata. I forti temporali e le abbondanti precipitazioni a partire dalle 18 lasceranno il posto a venti forti dai quadranti settentrionali e ad un conseguente mare agitato. Permane però un rischio idrogeologico localizzato di livello giallo (su tutta la Campania ad esclusione di Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove potranno ancora ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È attualmente in atto sullauna allertaper piogge e temporali che per molte zone (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento) è di livelloe sulle restanti aree Giallo. La perturbazionerologica che attualmente insiste sulla regione tenderà a scemare dalla serata. I forti temporali e le abbondanti precipitazioni a partire dalle 18 lasceranno il posto a venti forti dai quadranti settentrionali e ad un conseguente mare agitato. Permane però un rischio idrogeologico localizzato di livello giallo (su tutta laad esclusione di Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove potranno ancora ...

