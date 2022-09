PaoloCaminiti1 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, bora straordinaria a Ravenna: nave da crociera rompe gli ormeggi #ravenna #vikingsea #8delmattino #romagnol… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, bora straordinaria a Ravenna: nave da crociera rompe gli ormeggi #ravenna #vikingsea #8delmattino #romagnol… - MediasetTgcom24 : Maltempo, bora straordinaria a Ravenna: nave da crociera rompe gli ormeggi #ravenna #vikingsea #8delmattino… - DanieleDann1 : ?? #Maltempo, temporali in Emilia-Romagna: primi danni nel bolognese. People Mover fermo per controlli. Raffiche di… - VirnaBalanzin : Qua di nuovo maltempo. Tanta pioggia e Bora forte. #Trieste -

Ilha rischiato di causare un altro incidente in Italia. Una nave da crociera a Ravenna ha ... prima di essere investita dalle forti raffiche diprovenienti da nord, di intensità ......rotto gli ormeggi e si è allontanata dalla propria posizione a causa delle forti raffiche di, ... Il, con pioggia e raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri orari, ha creato ...Si era allontanata dal porto, recuperata da Capitaneria e tecnici dopo 4 ore. Nessun disagio per i passeggeri (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...