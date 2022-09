(Di sabato 17 settembre 2022) Ha rotto gli, rischiando di finire contro le banchine del terminal : per evitare la collisione, sono dovuti intervenire ben cinque rimorchiatori . Sono durate oltre 4 ore le operazioni di recupero...

PaoloCaminiti1 : RT @Agenzia_Ansa: Paura per i passeggeri della nave da crociera 'Viking Sea', ormeggiata al Porto Corsini a Ravenna. La nave ha rotto gli… - zazoomblog : Maltempo bora fortissima a Ravenna. Nave da crociera con 800 passeggeri rompe gli ormeggi - #Maltempo #fortissima… - askanews_ita : “Bora straordinaria”, a #Ravenna una nave da crociera ha rotto gli ormeggi con i passeggeri a bordo - Alfonso0070 : RT @FrancoScarsell2: Maltempo. La nave da crociera Viking Sea,che si trovava al Terminal Crociere a Marina di Ravenna,ha rotto gli ormeggi… - FrancoScarsell2 : Maltempo. La nave da crociera Viking Sea,che si trovava al Terminal Crociere a Marina di Ravenna,ha rotto gli ormeg… -

...a Porto Corsini - Ravenna che questa mattina intorno alle 9.15 - a causa del forte- ha ... prima di essere investita dalle forti raffiche diprovenienti da nord, di intensita' ......a Porto Corsini - Ravenna che questa mattina intorno alle 9.15 - a causa del forte- ha ... prima di essere investita dalle forti raffiche diprovenienti da nord, di intensità ...La Viking Sea ha rischiato di finire contro la scogliera: 4 ore per il recupero. A Bologna People Mover fermo. Strade chiuse per alberi caduti nella Bassa, ...Ha rotto gli ormeggi, rischiando di finire contro le banchine del terminal : per evitare la collisione, sono dovuti intervenire ben cinque rimorchiatori . Sono ...