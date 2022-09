Maltempo | 50 richieste d’intervento a Firenze Bloccate 300 auto storiche a Vallombrosa Allarme per raffiche di vento

(Di sabato 17 settembre 2022) Il violento temporale che ha investitostamani, 17 settembre 2022, ha provocato danni in molte zone della città, e oltre 50 sono state ledi interai vigili del fuoco. Si è trattato, per lo più, di interventi per tegole o rami pericolanti. In via dei Renai un albero di un giardino è caduto in strada, nessuna persona è rimasta coinvolta. L'articolo proviene daPost.

