"Mai una vera vittoria". Mughini seppellisce la sinistra: di chi sono le colpe (Di sabato 17 settembre 2022) Conto alla rovescia per le elezioni politiche. E a una settimana dal voto il dibattito in tv si fa sempre più rovente. Giampiero Mughini ospite a Stasera Italia da Barbara Palombelli, venerdì 16 settembre, dà il colpo di grazia al Pdi di Enrico Letta. Giampiero Mughini: "Il campo del centro sinistra non è molto forte"#StaseraItalia pic.twitter.com/a6mxo4xCWW — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 16, 2022 "Il campo del centro sinistra non è molto forte" dice Mughini che scagiona però Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Non credo che sia colpa di Calenda e di Renzi - premette - È una situazione, insomma. Da anni in fondo il Pd ha usufruito di una vittoria che non era una vera vittoria" evidenzia. "Andava al governo, era un elemento ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Conto alla rovescia per le elezioni politiche. E a una settimana dal voto il dibattito in tv si fa sempre più rovente. Giampieroospite a Stasera Italia da Barbara Palombelli, venerdì 16 settembre, dà il colpo di grazia al Pdi di Enrico Letta. Giampiero: "Il campo del centronon è molto forte"#StaseraItalia pic.twitter.com/a6mxo4xCWW — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 16, 2022 "Il campo del centronon è molto forte" diceche scagiona però Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Non credo che sia colpa di Calenda e di Renzi - premette - È una situazione, insomma. Da anni in fondo il Pd ha usufruito di unache non era una" evidenzia. "Andava al governo, era un elemento ...

