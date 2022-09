“Mafioso della politica”. Renzi e Conte non se le mandano a dire (Di sabato 17 settembre 2022) Volano gli stracci tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva durante un incontro elettorale a Genova ha preso di petto il numero uno del Movimento 5 Stelle: “Conte ha fatto cadere il governo perché altrimenti il M5s sarebbe scomparso nel 2023. Oggi dice a Palermo ‘Renzi venga qui senza scorta a dire che vuole togliere il reddito di cittadinanza'. È un linguaggio clientelare, sta facendo voto di scambio. Cosa stai facendo Conte? Stai minacciando la violenza fisica? Ti devi vergognare Conte. È incredibile questo modo di fare, Conte sei un mezzo uomo. Questo è un linguaggio da Mafioso della politica”. A far perdere le staffe a Renzi è stato il discorso di ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Volano gli stracci tra Matteoe Giuseppe. Il leader di Italia Viva durante un incontro elettorale a Genova ha preso di petto il numero uno del Movimento 5 Stelle: “ha fatto cadere il governo perché altrimenti il M5s sarebbe scomparso nel 2023. Oggi dice a Palermo ‘venga qui senza scorta ache vuole togliere il reddito di cittadinanza'. È un linguaggio clientelare, sta facendo voto di scambio. Cosa stai facendo? Stai minacciando la violenza fisica? Ti devi vergognare. È incredibile questo modo di fare,sei un mezzo uomo. Questo è un linguaggio da”. A far perdere le staffe aè stato il discorso di ...

