L'uomo più veloce del mondo si sposa: Jacobs dice sì - FOTO (Di sabato 17 settembre 2022) Marcell Jacobs e Nicole Daza sono marito e moglie. L'uomo più veloce del mondo, nonché campione olimpico sui 100 metri, si è unito in matrimonio con la storica fidanzata, mamma di due dei suoi tre figli. La cerimonia con rito civile è stata celebrata a Torre San Marco a Gardone Riviera. Elegantissimi sia Marcell che Nicole, lui smoking nero di Armani, scarpe di vernice e occhiali da sole a lente rotonda, lei avvolta in un abito bianco con pizzo fino a sopra il ginocchio con strascico lungo quattro metri e un fermaglio floreale tempestato di strass nei capelli. Prima di recarsi nel luogo prescelto, Marcell e Nicole sono stati applauditi, in momenti separati, al porto vecchio di Desenzano quando poi sono saliti a bordo di un motoscafo per attraversare il lago e raggiungere la torre. Tra i 170 invitati non era presente il ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Marcelle Nicole Daza sono marito e moglie. L'piùdel, nonché campione olimpico sui 100 metri, si è unito in matrimonio con la storica fidanzata, mamma di due dei suoi tre figli. La cerimonia con rito civile è stata celebrata a Torre San Marco a Gardone Riviera. Elegantissimi sia Marcell che Nicole, lui smoking nero di Armani, scarpe di vernice e occhiali da sole a lente rotonda, lei avvolta in un abito bianco con pizzo fino a sopra il ginocchio con strascico lungo quattro metri e un fermaglio floreale tempestato di strass nei capelli. Prima di recarsi nel luogo prescelto, Marcell e Nicole sono stati applauditi, in momenti separati, al porto vecchio di Desenzano quando poi sono saliti a bordo di un motoscafo per attraversare il lago e raggiungere la torre. Tra i 170 invitati non era presente il ...

