"L'Ucraina vincerà". Intervista al ministro degli Esteri ceco Lipavský (Di sabato 17 settembre 2022) L'Europa è unita, la Russia di Vladimir Putin sta perdendo e L'Ucraina vincerà. Non ha dubbi Jan Lipavský, ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, in questa Intervista esclusiva a Formiche.net. "Gestione della crisi dei rifugiati e ripresa post-bellica delL'Ucraina". Recita così il primo punto della presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea. Come valuta la risposta dell'Unione europea all'invasione russa finora? La risposta dell'Unione europea è complessa e non è certamente un processo concluso: siamo nel bel mezzo di una guerra e l'Europa è riuscita a mettere in atto una politica forte contro la Russia. E questo è un buon segnale. Il messaggio positivo è che l'Europa è unita, la Russia sta perdendo e L'Ucraina

