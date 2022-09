Loredana Bertè, il concerto annullato e lo sfogo su Instagram: “Percorso ad ostacoli” (Di sabato 17 settembre 2022) L’ultima tappa del suo tour è stata annullata, e Loredana Bertè si è sfogata su Instagram, dove ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L’artista non ha potuto presenziare al concerto di Lanciano, che rientrava nel tour estivo. Attraverso una storia su Instagram ha spiegato i motivi, dando un aggiornamento e parlando degli ultimi due anni, estremamente difficili, in cui si è ritrovata ad affrontare un Percorso a ostacoli. Loredana Bertè, lo sfogo su Instagram per il concerto annullato “Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da 2 giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo però la ripresa dei live è stata ... Leggi su dilei (Di sabato 17 settembre 2022) L’ultima tappa del suo tour è stata annullata, esi è sfogata su, dove ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L’artista non ha potuto presenziare aldi Lanciano, che rientrava nel tour estivo. Attraverso una storia suha spiegato i motivi, dando un aggiornamento e parlando degli ultimi due anni, estremamente difficili, in cui si è ritrovata ad affrontare un, losuper il“Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da 2 giorni e volevo concludere in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo però la ripresa dei live è stata ...

