Londra, migliaia in fila per l'addio alla regina. Lunedì i funerali. Speciale Tg (Di sabato 17 settembre 2022) - Il Regno Unito si prepara alla cerimonia di Stato per le esequie della sovrana Elisabetta che il TgLa7 seguirà in diretta dalle 11 con Enrico Mentana Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 settembre 2022) - Il Regno Unito si preparacerimonia di Stato per le esequie della sovrana Elisabetta che il TgLa7 seguirà in diretta dalle 11 con Enrico Mentana

rtl1025 : ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate… - lightmoon972 : RT @tg2rai: #GranBretagna, decine di migliaia le persone che da tutto il mondo stanno raggiungendo #Londra per l'omaggio alla #regina. Un f… - tg2rai : #GranBretagna, decine di migliaia le persone che da tutto il mondo stanno raggiungendo #Londra per l'omaggio alla… - quelmarcel : L'aereo che ha trasportato la bara della regina Elisabetta II a Londra è stato usato in precedenza per sostenere af… - infoitinterno : Londra, migliaia in coda per Elisabetta II: oltre 10 ore di fila -