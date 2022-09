L’onda lunga di Conte. Valanga M5S contro la destra e il Pd (Di sabato 17 settembre 2022) Prima Foggia e Bari, poi Catania e Messina, quindi Reggio Calabria. Cambiano le città e le regioni ma non il copione con Giuseppe Conte accolto da folle oceaniche e bandiere M5S sventolanti. Cambiano le città e le regioni ma non il copione conConte accolto da folle oceaniche e bandiere M5S sventolanti Insomma un bagno di folla dietro l’altro, reso ancor più evidente se confrontato alle piazze semi deserte del Pd, che dimostra come i pentastellati non siano affatto finiti e che, al contrario, sembrano in netta ripresa. Euforia crescente che lo stesso Conte percepisce tanto che da Catania ha affermato: “Ci insultano, ci aggrediscono, ma voi ci state restituendo una forza politica incredibile. Non ci siamo disperati quando tutti ci davano in picchiata e non ci esaltiamo adesso che ci segnalano un trend in risalita: a noi interessa il voto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Prima Foggia e Bari, poi Catania e Messina, quindi Reggio Calabria. Cambiano le città e le regioni ma non il copione con Giuseppeaccolto da folle oceaniche e bandiere M5S sventolanti. Cambiano le città e le regioni ma non il copione conaccolto da folle oceaniche e bandiere M5S sventolanti Insomma un bagno di folla dietro l’altro, reso ancor più evidente se confrontato alle piazze semi deserte del Pd, che dimostra come i pentastellati non siano affatto finiti e che, al contrario, sembrano in netta ripresa. Euforia crescente che lo stessopercepisce tanto che da Catania ha affermato: “Ci insultano, ci aggrediscono, ma voi ci state restituendo una forza politica incredibile. Non ci siamo disperati quando tutti ci davano in picchiata e non ci esaltiamo adesso che ci segnalano un trend in risalita: a noi interessa il voto ...

