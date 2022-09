L’omaggio degli otto nipoti alla regina, la veglia attorno al feretro per 15 minuti – Il Video (Di sabato 17 settembre 2022) Sono rimasti per 15 lunghi minuti davanti al feretro della regina Elisabetta II tutti i suoi otto nipoti, durante la cerimonia della veglia funebre a Westminster hall a Londra. A capo chino, in silenzio, disposti intorno alla bara della nonna c’erano i giovani figli del principe Edoardo e della contessa di Wessex: Lady Louise, di 18 anni, e il visconte Severn, di 14 anni, i due nipoti più piccoli della regina. E poi il Principe di Galles, William, il Duca di Sussex Harry, Peter Phillips, Zara Tindall, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia. September 17, 2022 su Open Leggi anche: La visita a sorpresa di Re Carlo e del principe William alla folla in fila per L’omaggio ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Sono rimasti per 15 lunghidavanti aldellaElisabetta II tutti i suoi, durante la cerimonia dellafunebre a Westminster hall a Londra. A capo chino, in silenzio, disposti intornobara della nonna c’erano i giovani figli del principe Edoardo e della contessa di Wessex: Lady Louise, di 18 anni, e il visconte Severn, di 14 anni, i duepiù piccoli della. E poi il Principe di Galles, William, il Duca di Sussex Harry, Peter Phillips, Zara Tindall, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia. September 17, 2022 su Open Leggi anche: La visita a sorpresa di Re Carlo e del principe Williamfolla in fila per...

