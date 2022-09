Lo sport in bolletta (Di sabato 17 settembre 2022) La crisi è adesso e morde già, aggiungendosi a tutti gli altri extra budget richiesti alle famiglie italiane. La crisi è profonda e preoccupa i dirigenti dello sport italiano, visto che già la pandemia è stato uno tsunami che ha travolto la base della piramide dei professionisti e degli atleti di interesse olimpico: il Covid con il suo lockdown infinito per amatori e dilettanti ha "bruciato" 1,760 milioni di iscritti tra il 2019 e il 2020 (nella stragrande maggioranza ragazzi di una generazione persa). Il caro bollette rischia di infliggere un secondo colpo, questa volta mortale, perché migliaia di società dilettantistiche, associazioni o semplici aziende legate al mondo dello sport non ce la fanno più. Un allarme che per una volta è partito dall'alto e non dal basso. Sulla barca di chi si trova a fare i conti con il caro energia ci sono tutti, non si ... Leggi su panorama (Di sabato 17 settembre 2022) La crisi è adesso e morde già, aggiungendosi a tutti gli altri extra budget richiesti alle famiglie italiane. La crisi è profonda e preoccupa i dirigenti delloitaliano, visto che già la pandemia è stato uno tsunami che ha travolto la base della piramide dei professionisti e degli atleti di interesse olimpico: il Covid con il suo lockdown infinito per amatori e dilettanti ha "bruciato" 1,760 milioni di iscritti tra il 2019 e il 2020 (nella stragrande maggioranza ragazzi di una generazione persa). Il caro bollette rischia di infliggere un secondo colpo, questa volta mortale, perché migliaia di società dilettantistiche, associazioni o semplici aziende legate al mondo dellonon ce la fanno più. Un allarme che per una volta è partito dall'alto e non dal basso. Sulla barca di chi si trova a fare i conti con il caro energia ci sono tutti, non si ...

