"Lo mettiamo in Costituzione?". Meloni affonda così Letta e il Pd (Di sabato 17 settembre 2022) Nessun accordo di governo tra Fratelli d'Italia e il Pd. Lo ha ribadito per l'ennesima volta Giorgia Meloni in un'intervista all'AdnKronos. La leader di Fratelli d'Italia, sbigottita dalle ricostruzioni che la vedrebbero lavorare in segreto ad un governo con il Pd, ricorda la sua posizione sul tema e approfitta per lanciare una frecciata al Pd e al suo leader che, per anni, sono stati al governo senza però mai vincere le elezioni. "Sono dieci anni che dico mai con il Pd, mi fanno molto sorridere queste ricostruzioni per cui Fratelli d'Italia starebbe lavorando in segreto ad un governo con il Pd" spiega Meloni che lancia il suo affondo. "Qui si parte dal presupposto che comunque vadano le elezioni il Pd deve governare, lo vogliamo mettere in Costituzione che il Pd deve stare al governo?" dice ironicamente, ma forse non troppo, ...

