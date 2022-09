Liverpool, Arthur non verrà riscattato: Klopp al lavoro per trovare alternative (Di sabato 17 settembre 2022) La mossa last second del Liverpool di assicurarsi Arthur in prestito dalla Juventus aveva colto di sorpresa molti commentatori e tifosi di calcio, visto che il centrocampista brasiliano non ha certo brillato nella sua esperienza sotto la Mole. E infatti, dopo appena un mese dall’inizio dal campionato, The Mirror riporta che i Reds avrebbero già deciso di non riscattarlo alla fine del prestito, quindi a giugno, con Jurgen Klopp che già da ora è al lavoro per trovare alternative più funzionali al proprio gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) La mossa last second deldi assicurarsiin prestito dalla Juventus aveva colto di sorpresa molti commentatori e tifosi di calcio, visto che il centrocampista brasiliano non ha certo brillato nella sua esperienza sotto la Mole. E infatti, dopo appena un mese dall’inizio dal campionato, The Mirror riporta che i Reds avrebbero già deciso di non riscattarlo alla fine del prestito, quindi a giugno, con Jurgenche già da ora è alperpiù funzionali al proprio gioco. SportFace.

sportface2016 : #Liverpool, #Arthur non verrà riscattato: #Klopp al lavoro per trovare alternative - JuveVinciPerMe : 'Il Liverpool ha già bocciato Arthur' (cit.). L'idea della Juve era fare una superplusvalenza con la cessione di Pj… - junews24com : Arthur Juve: nuovi voci dall'Inghilterra sul suo futuro. Ultimissime - - TUTTOJUVE_COM : Mundo Deportivo - Il Liverpool ha già 'bocciato' Arthur - ManuFilippone95 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Arthur non ha convinto #Klopp ? Per lui zero minuti in #PremierLeague #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato ht… -