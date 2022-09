LIVE Premier League: Manchester City avanti con Grealish e Haaland, Wolverhampton in 10 (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo le vittorie di Aston Villa e Fulham rispettivamente contro Southampton e Nottingham Forest negli anticipi di venerdì sera, oggi... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) Dopo le vittorie di Aston Villa e Fulham rispettivamente contro Southampton e Nottingham Forest negli anticipi di venerdì sera, oggi...

sportli26181512 : LIVE Premier League: alle 13.30 Wolverhampton-Manchester City: Dopo le vittorie di Aston Villa e Fulham rispettivam… - TracyTribble8 : ?? Live Strea #AVLSOU ?? Premier League ?? Aston Villa vs Southampton ?? - TracyTribble8 : ?? Live Strea #AVLSOU ?? Premier League ?? Aston Villa vs Southampton ?? - TracyTribble8 : ?? Live Strea #AVLSOU ?? Premier League ?? Aston Villa vs Southampton ?? - TracyTribble8 : ?? Live Strea #AVLSOU ?? Premier League ?? Aston Villa vs Southampton ?? -