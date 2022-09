LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sogna l’impresa da leggenda nella Finale all-around (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di Ginnastica ritmica 2022. A Sofia, dopo le finali di specialità individuali e dopo la Finale all-aroun della squadra, è finalmente arrivato il momento di assegnare le medaglie anche nell’a-around individuale. Inutile girarci in torno, per quanto fatto vedere in qualifica e per le defezioni a causa di infortuni di Kaleyn e Atamanov, Sofia Raffaeli è la favorita di diritto per la medaglia d’oro. L’azzurra non solo ha concluso la fase di qualifica in prima posizione nonostante alcune sbavature, ma ha addirittura ottenuto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladella quarta giornata deidi. A, dopo le finali di specialità individuali e dopo laall-aroun della squadra, è finalmente arrivato il momento di assegnare le medaglie anche nell’a-individuale. Inutile girarci in torno, per quanto fatto vedere in qualifica e per le defezioni a causa di infortuni di Kaleyn e Atamanov,è la favorita di diritto per la medaglia d’oro. L’azzurra non solo ha concluso la fase di qualifica in prima posizione nonostante alcune sbavature, ma ha addirittura ottenuto ...

