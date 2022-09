LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sale sul tetto del mondo nell’all-around! (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:42 GIORNATA STORICA PER I COLORI AZZURRI! Mai un’azzurra aveva vinto il titolo all-around ad un Mondiale. Sofia, oltre la medaglia d’oro, oggi ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024! 18:41 Mentre Alba Bautista con 114.800 è diciassettesima. 18:40 La slovena Ekaterina Vedeneeva ha concluso la propria gara con 31.150 alle clavette e con 123.150 è settima. 18:38 34.250 ALLA PALLA, PER UN TOTALE DI 133.250! Gara folle di Sofia Raffaeli, che dimostra di essere la ginnasta, al momento, più forte del pianeta! 18:37 MEDAGLIA D’OROOOOOOOOOOOOOOOO! Sofia RAFFAELLI E’ LA NUOVA CAMPIONESSA DEL mondoOOOOOOOOOOO!!! 18:36 ATTENDIAMO IL PUNTEGGIO DI Sofia Raffaeli! 18:35 In pedana ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:42 GIORNATA STORICA PER I COLORI AZZURRI! Mai un’azzurra aveva vinto il titolo all-around ad un Mondiale., oltre la medaglia d’oro, oggi ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024! 18:41 Mentre Alba Bautista con 114.800 è diciassettesima. 18:40 La slovena Ekaterina Vedeneeva ha concluso la propria gara con 31.150 alle clavette e con 123.150 è settima. 18:38 34.250 ALLA PALLA, PER UN TOTALE DI 133.250! Gara folle di, che dimostra di essere la ginnasta, al momento, più forte del pianeta! 18:37 MEDAGLIA D’OROOOOOOOOOOOOOOOO!RAFFAELLI E’ LA NUOVA CAMPIONESSA DELOOOOOOOOOOO!!! 18:36 ATTENDIAMO IL PUNTEGGIO DI! 18:35 In pedana ...

