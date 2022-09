L’inviato speciale Usa per gli ostaggi è in Vaticano Ecco perché

Leggi su formiche

(Di sabato 17 settembre 2022) La cestista Brittney Griner, condannata il mese scorso in Russia a 9 anni di reclusione dopo essere stata arrestata a febbraio con l’accusa di “traffico di cannabis”aveva delle cartucce per vaporizzatore all’olio di cannabis, al centro di un possibile scambio di prigionieri con Viktor Bout, il “mercante di morte” in galera negli Stati Uniti dal 2010. Paul Whelan, ex Marine, arrestato nel 2018 in Russia con l’accusa di spionaggio, condannato a 16 anni di carcere. Venerdì le loro famiglie sono alla Casa Bianca per incontrare il presidente Joe Biden. “Anche se mi piacerebbe dire che lo scopo di questo incontro è quello di informare le famiglie che i russi hanno accettato la nostra offerta e che stiamo riportando a casa i loro cari, non è quello che stiamo vedendo in questi negoziati in questo momento”, ha detto Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ...