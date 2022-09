Lino Banfi | la figlia devastata dal brutto male | il ricordo dell’attrice è straziante

50_gino : @settecoppeotto ToTo’, Alberto Sordi, Sofia Loren, Raimondo Vianello, Lino Banfi, - ACKant : @Link4Universe I Pompieri di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi. - lucianaromamor : @capricorne_o @radiodj La penso come lei, però qualche domanda me la faccio ... perché se questa gentaglia ha or… - mdphotos4 : Questa cosa che per permettermi un nuovo iPhone debba trovarmi un lavoro che Pablo Escobar a confronto sembri Lino… - mimmo_sardiello : @settecoppeotto poi ci sono Lino Banfi Paolo Villaggio Alvaro Vitali Bombolo Massimo Ceccherini ?????????? -

Il periodo a cui risale la foto non è dei più piacevoli affrontati dalla figlia diche ha deciso di condividere i suoi ricordi, ma anche le emozioni provate di fronte a quella foto con il ...Cosa ha detto Rosannae il doloroso ricordo: 'Non riconosco nulla di me, neanche le mani' Era il 2009 e il primo a parlare della sua malattia fu proprio il padre,, che durante un'...Lino Banfi, tutti in lacrime per la figlia Rosanna: messaggio toccante. La donna sta attraversando un momento davvero difficile ...Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, che inizierà sabato 8 ottobre 2022 e andrà in onda, ...