Liga | doppio Lewandowski | tutto facile per il Barcellona LIVE | la prima di Cavani a Valencia

Partiamo dallaMX dove si sono disputati due incontri. Nel primo successo per 2 - 1 del Puebla ... Nella ripresa ospiti prima in 10 per ilgiallo a Quinones quindi in 9 per il rosso diretto ...Il computo totale dei precedenti sorride nettamente al Real, che ha vinto ildelle partite ... mentre la sestina di successi in avvio dinon si verifica dal 1987. L'Atletico insegue a 10 ...La stampa spagnola avvisa la Roma di Mourinho in vista del doppio confronto in Europa League: "Il Betis, dietro, ha un muro" ...La squadra di Ancelotti, priva dell'infortunato Benzema, va sotto ma riesce a riprendere la partita nel recupero del primo tempo e a chiuderla nella ...