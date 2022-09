Liga | doppio Lewandowski | tutto facile per il Barcellona Il Valencia non perde un colpo in casa | gol Castillejo | esordio per Cavani

zazoomblog : Liga: doppio Lewandowski tutto facile per il Barcellona. LIVE: la prima di Cavani a Valencia - #Liga: #doppio… -

Rivoluzione anche nell'Elche, 7 cambi rispetto all'ultima di, senza frutti però. La partita si ...assist di Balde che dalla sinistra ha pescato Lewandowski (34') e Memphis Depay (41').Partiamo dallaMX dove si sono disputati due incontri. Nel primo successo per 2 - 1 del Puebla ... Nella ripresa ospiti prima in 10 per ilgiallo a Quinones quindi in 9 per il rosso diretto ...Aspettando il derby di Madrid di domani, i blaugrana volano in testa grazie al 3-0 che mette alle spalle il ko in Champions col Bayern ...Liga, Barcellona-Elche 3-0: Lewandowski scatenato. Una vittoria nettissima, che poteva essere anche più larga. Dopo il ko in Champions League con il Bayern Monaco, i blaugrana tornano alla vittoria co ...